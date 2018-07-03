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Анастасия Павлюченкова уступила Су-Вэй Сьех в первом раунде и покинула турнир
Неудачный матч для русской спортсменки.
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила представительнице Тайваня Су-Вэй Сьех в первом раунде Уимблдона – 4:6, 6:4, 3:6.
Матч продолжался 2 часа 9 минут. Павлюченкова выполнила 3 подачи навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Сьех – один эйс, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 17.
- В следующем раунде спортсменка из Тайваня сыграет с испанкой Ларой Арруабарреной.
- Уимблдон-2018 продлится до 15 июля.
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