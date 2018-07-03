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Вера Звонарева проиграла Анжелик Кербер и вылетела с турнира

Звонарева проиграла Кербер и вылетела с турнира
Eurosport

32 мин. назадОбновлено 6 мин. назад

10-я ракетка мира справилась со 142-й.

Российская теннисистка Вера Звонарева уступила представительнице Германии Анжелик Кербер в первом раунде Уимблдона – 5:7, 3:6.

Матч продолжался 1 час 25 минут. Звонарева выполнила 2 подачи навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. На счету Кербер – 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.

  • В следующем раунде Кербер сыграет с американкой Клэр Лю.
  • Кербер занимает 10-е место в рейтинге WTA, Звонарева – 142-е.
  • Уимблдон-2018 продлится до 15 июля.

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