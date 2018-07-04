Позор Шараповой, Квитова и Свитолина аут, а другие фавориты легко прошли дальше. Итоги первого круга

Матчи фаворитов

Кажется, что матчи лучших игроков мира в обоих сетках абсолютно не нуждаются в анализе. Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Марин Чилич и Новак Джокович не отдали соперникам ни сета и даже не позволили добраться до тай-брейков (жертвами стали Лайович, Села, Нисиока и Сандгрен).

Симона Халеп, Каролин Возняцки, Гарбинье Мугуруса и Серена Уильямс тоже не испытали сложностей и легко ворвались во второй круг. Единственная, кто потрепал нервы фанатам – Каролина Плишкова, и то чешка в решающем сете против хозяйки кортов Хэрриет Дарт включила турбо и легко победила.

Сенсации

Главная неожиданность – ранний вылет Марии Шараповой, на которую рассчитывало большинство русских фанатов. 24-я сеянная ярко начала матч против Виталии Дьяченко, но ближе к середине первого сета игра фаворита рассыпалась – шансы уравнялись. В итоге к счету 1:1 по партиям соперницы пришли через два тай-брейка, а в третьем сете устойчивее оказалась Дьяченко, которая дважды сделала обратный брейк.

Второй по сенсационности – вылет Петры Квитовой. За весь травяной сезон двукратная победительница Уимблдона не проиграла ни одного матча (взяла титул в Бирмингеме и снялась против Радваньской в Истбурне). Возможно, как раз-таки травма не позволила чешке выступить в полную силу на Уимблдоне, потому что как минимум проигрыша с баранкой от нее не ждал никто.

На общем фоне у женщин выделяется поражение Слоан Стивенс, но на деле ничего необычного нет: американка чередует удачные турниры с провальными, к тому же Донна Векич далеко не из простых соперниц.

В мужской сетке случилось три сенсации:

1. Стэн Вавринка все еще не вернул уровень, на котором выступал до травмы, но все же дожал Григора Димитрова (хотя в прошлом году проиграл на старте Медведеву).

Доминик ТимGetty Images

2. Вылет Доминика Тима в первом круге не прогнозировался никак, но микротравма вынудила австрийца сняться по ходу встречи с Маркосом Багдатисом (к тому моменту седьмая ракетка проигрывал 4:6, 5:7, 0:2).

3. Давид Гоффен чудом добрался до четвертого круга на «Ролан Гаррос», но должен был вылететь в первом круге. В этот раз это произошло – постарался Мэттью Эбден. Австралиец хорош на траве и здорово на прошлой неделе боролся против Роджера Федерера, а тут вообще выиграл в трех партиях (6:4, 6:3, 6:4).

Игроки из России и СНГ

Мужчины

Филипп Кольшрайбер (Германия) – Евгений Донской (Россия) – 6:2, 6:4, 7:5

– 6:2, 6:4, 7:5 Сергей Стаховский (Украина) – Жоау Соуза (Португалия) – 6:3, 6:3, 5:7, 1:6, 6:4

– Жоау Соуза (Португалия) – 6:3, 6:3, 5:7, 1:6, 6:4 Маккензи Макдональд (США) – Ричардас Беранкис (Литва) – 4:6, 7:6(6), 6:3, 7:6(6)

– 4:6, 7:6(6), 6:3, 7:6(6) Иво Карлович (Хорватия) – Михаил Южный (Россия) – 4:6, 7:5, 7:6(7), 6:3

– 4:6, 7:5, 7:6(7), 6:3 Даниил Медведев (Россия) – Борна Чорич (Хорватия) – 7:6(6), 6:2, 6:2

– Борна Чорич (Хорватия) – 7:6(6), 6:2, 6:2 Эрнест Гулбис (Латвия) – Джей Кларк (Великобритания) – 4:6, 6:3, 7:6(3), 3:6, 6:4

Карен ХачановGetty Images

Раду Албот (Молдавия) – Пабло Каррено (Испания) – 3:6, 6:0, 6:7(5), 6:2, 6:1

– Пабло Каррено (Испания) – 3:6, 6:0, 6:7(5), 6:2, 6:1 Ник Кирьос (Австралия) – Денис Истомин (Узбекистан) – 7:6(3), 7:6(4), 6:7(5), 6:3

– 7:6(3), 7:6(4), 6:7(5), 6:3 Карен Хачанов (Россия) – Давид Феррер (Испания) – 6:1, 7:6(3), 3:6, 7:5

– Давид Феррер (Испания) – 6:1, 7:6(3), 3:6, 7:5 Михаил Кукушкин (Казахстан) – Вашек Поспишил (Канада) – 6:4, 3:6, 6:2, 6:3

– Вашек Поспишил (Канада) – 6:4, 3:6, 6:2, 6:3 Жиль Симон (Франция) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 6:1, 7:6(5), 6:1

Женщины

Евгения Родина (Россия) – Антония Лоттнер (Германия) – 3:6, 7:5, 6:4

– Антония Лоттнер (Германия) – 3:6, 7:5, 6:4 Камила Джорджи (Италия) – Анастасия Севастова (Латвия) – 6:1, 2:6, 6:4

– 6:1, 2:6, 6:4 Екатерина Макарова (Россия) – Петра Мартич (Хорватия) – 7:6(0), 2:6, 6:3

– Петра Мартич (Хорватия) – 7:6(0), 2:6, 6:3 Виктория Азаренко (Белоруссия) – Екатерина Александрова (Россия) – 7:6(4), 6:3

– – 7:6(4), 6:3 Анастасия Блинкова (Россия) – Яфань Ван (Китай) – 6:7(4), 6:4, 6:4

– Яфань Ван (Китай) – 6:7(4), 6:4, 6:4 Леся Цуренко (Украина) – Тимея Бабош (Венгрия) – 7:5, 6:2

– Тимея Бабош (Венгрия) – 7:5, 6:2 Барбора Стрыцова (Чехия) – Светлана Кузнецова (Россия) – 7:6(6), 7:5

– 7:6(6), 7:5 Люси Шафаржова (Чехия) – Катерина Бондаренко (Украина) – 4:6, 4:6

– 4:6, 4:6 Михаэла Бузарнеску (Румыния) – Арина Соболенко (Белоруссия) – 6:7(3), 6:1, 6:4

Виктория АзаренкоGetty Images

Джоанна Конта (Великобритания) – Наталья Вихлянцева (Россия) – 7:5, 7:6(7)

– 7:5, 7:6(7) Сувэй Сьех (Тайвань) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:4, 4:6, 6:3

– 6:4, 4:6, 6:3 Вера Лапко (Белоруссия) – Кристина Макхэйл (США) – 5:7, 7:5, 7:5

– Кристина Макхэйл (США) – 5:7, 7:5, 7:5 Анжелик Кербер (Германия) – Вера Звонарева (Россия) – 7:5, 6:3

– 7:5, 6:3 Дженнифер Брэйди (США) – Катерина Козлова (Украина) – 6:2, 6:7(4), 6:2

– 6:2, 6:7(4), 6:2 Александра Саснович (Белоруссия) – Петра Квитова (Чехия) – 6:4, 4:6, 6:0

– Петра Квитова (Чехия) – 6:4, 4:6, 6:0 Юлия Путинцева (Казахстан) – Магда Линетт (Польша) – 6:3, 3:6, 10:8

– Магда Линетт (Польша) – 6:3, 3:6, 10:8 Алена Остапенко (Латвия) – Кэти Данн (Великобритания) – 6:3, 7:6(3)

– Кэти Данн (Великобритания) – 6:3, 7:6(3) Дарья Касаткина (Россия) – Яна Фетт (Хорватия) – 6:2, 7:5

Герой круга

30-летняя немка Татьяна Мария – в профи более десяти лет, но первый титул в рамках WTA завоевала только на прошлой неделе. В Мальорке теннисистка обыграла серьезных соперниц (Контавейт, Виттхофт, Шафаржова, Кенин, Севастова) и заработала 250 тысяч долларов.

Татьяна МарияGetty Images

На волне успеха Татьяна приехала в Лондон, где ей сразу выпала Элина Свитолина. Украинку часто ругают за немощность на «Шлемах», но обычно она вылетает на второй неделе и ближе к ее завершению. Казалось бы, Мария – удобный соперник для резвого старта, но все пошло не по плану пятой ракетки мира.

Свитолина ужасно начала встречу (проигрывала 2:5; 30:40 в первом сете), но довела партию до тай-брейка, который, тем не менее, уступила. Во втором сете украинка нащупала игру и даже выиграла 6:4, но в решающий момент ее снова настиг провал – 0:5 по ходу и 1:6 в итоге. Фанатам Элины придется выждать еще как миниму два месяца до US Open – возможно, там Свитолину наконец прорвет.

Цифры круга

Фелисиано Лопес в 66-й раз подряд сыграл на «Шлеме» и установил рекорд.

Ник Кирьос выполнил рекордные для себя 42 эйса и выкинул из турнира Дениса Истомина.

По три игрока топ-10 в женской и мужской сетках не прошли первый круг «Уимблдона».

12-я ракетка мира Пабло Каррено за карьеру не выиграл ни одного матча на траве. В этот раз он уступил Раду Алботу из Молдавии и потерпел седьмое поражение в рамках ATP.

Светлана Кузнецова после поражения от Барборы Стрыцовой не защитила прошлогодний четвертьфинал и впервые с 2002 года покинет топ-100 рейтинга WTA.

Серена Уильямс выиграла на Уимблдоне 15-й матч подряд.

Слоан Стивенс в третий раз за последние 5 мэйджоров вылетела в первом круге. На остальных она победила и играла в финале.

Цитата

Кадр раунда

Эрнест Гулбис так переволновался в матче против британца Джея Кларка, что в одном из переходов перепутал скамейки и отхлебнул из бутылки соперника.

«Я был вообще не в себе. Потерял подачу, нервничал, был зажат. Перед матчем думал, что, может, то, что я прошел квалификацию, мне поможет, но с тех пор прошло уже четыре дня – это уже будто другой турнир», – рассказал после выигранной встречи Эрнест.

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