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Рафаэль Надаль обыграл Дуди Селу и прошел во второй раунд
Второй номер посева легко справился с задачей.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль переиграл представителя Израиля Дуди Селу в первом раунде Уимблдона – 6:3, 6:3, 6:2.
Матч продолжался один час 52 минуты. Надаль выполнил 3 подачи навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Селы – 5 эйсов, 4 двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из 4.
- В следующем раунде Надаль сыграет с победителем пары Вашек Поспишил (Канада) – Михаил Кукушкин (Казахстан).
- Уимблдон-2018 продлится до 15 июля.
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