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Катерина Козлова проиграла Дженнифер Брэйди и вылетела в первом раунде

Козлова проиграла Брэйди и вылетела в первом раунде
Eurosport

28 мин. назад

Неудачное начало турнира.

Украинская теннисистка Катерина Козлова уступила американке Дженнифер Брэйди в первом раунде Уимблдона – 2:6, 7:6, 2:6.

Матч продолжался 2 часа 2 минуты. Козлова выполнила одну подачу навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из 7. На счету Брэйди – 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.

  • В следующем раунде Козлова сыграет с представительницей Анетт Контавейт.
  • Уимблдон-2018 продлится до 15 июля.

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