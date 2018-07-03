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Гарбинье Мугуруса выбила Наоми Броади в первом раунде
Третья ракетка мира против 138-й – какие тут вопросы.
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса выиграла у представительницы Великобритании Наоми Броади в первом раунде Уимблдона – 6:2, 7:5.
Матч продолжался 1 час 30 минут. Мугуруса выполнила одну подачу навылет, не совершила двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Броади – 5 эйсов, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта (при одной попытке).
- В следующем раунде Мугуруса сыграет с бельгийкой Элисон ван Эйтванк.
- Мугуруса занимает третье место в рейтинге WTA, Броади – 138-е.
- Уимблдон-2018 продлится до 15 июля.
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