Гарбинье Мугуруса выбила Наоми Броади в первом раунде

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса выиграла у представительницы Великобритании Наоми Броади в первом раунде Уимблдона – 6:2, 7:5.

Матч продолжался 1 час 30 минут. Мугуруса выполнила одну подачу навылет, не совершила двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Броади – 5 эйсов, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта (при одной попытке).

В следующем раунде Мугуруса сыграет с бельгийкой Элисон ван Эйтванк.

Мугуруса занимает третье место в рейтинге WTA, Броади – 138-е.

Уимблдон-2018 продлится до 15 июля.

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