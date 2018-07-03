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Петра Квитова едет домой – ее выбила Александра Саснович в первом раунде

Квитова едет домой – ее выбила Саснович
Eurosport

1 час назадОбновлено 6 мин. назад

Вот это да!

Белорусская теннисистка Александра Саснович обыграла чешку Петру Квитову в первом раунде Уимблдона – 6:4, 4:6, 6:0.

Матч продолжался 2 часа 18 минут. Саснович выполнила 4 подачи навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17. На счету Квитовой – 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

  • Квитова занимает седьмое место в рейтинге WTA, Саснович – 50-е.
  • В следующем раунде Саснович сыграет с американкой Тэйлор Таунсенд.
  • Уимблдон-2018 продлится до 15 июля.

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