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Петра Квитова едет домой – ее выбила Александра Саснович в первом раунде
Вот это да!
Белорусская теннисистка Александра Саснович обыграла чешку Петру Квитову в первом раунде Уимблдона – 6:4, 4:6, 6:0.
Матч продолжался 2 часа 18 минут. Саснович выполнила 4 подачи навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17. На счету Квитовой – 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.
- Квитова занимает седьмое место в рейтинге WTA, Саснович – 50-е.
- В следующем раунде Саснович сыграет с американкой Тэйлор Таунсенд.
- Уимблдон-2018 продлится до 15 июля.
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