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Михаил Кукушкин прошел Вашека Поспишила и сыграет с Рафаэлем Надалем во втором раунде
Это будет битва.
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин обыграл представителя Канады Вашека Поспишила в первом раунде Уимблдона – 6:4, 3:6, 6:2, 6:3.
Матч продолжался 2 часа 11 минут. Кукушкин выполнил 3 подачи навылет, не совершил двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Поспишила – 12 эйсов, 7 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из 5.
- В следующем раунде Кукушкин сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.
- Надаль – первая ракетка мира, Кукушкин – 77-я.
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