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Михаил Кукушкин прошел Вашека Поспишила и сыграет с Рафаэлем Надалем во втором раунде

Кукушкин прошел Поспишила и сыграет с Надалем
Eurosport

1 час назад

Это будет битва.

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин обыграл представителя Канады Вашека Поспишила в первом раунде Уимблдона – 6:4, 3:6, 6:2, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 11 минут. Кукушкин выполнил 3 подачи навылет, не совершил двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Поспишила – 12 эйсов, 7 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из 5.

  • В следующем раунде Кукушкин сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.
  • Надаль – первая ракетка мира, Кукушкин – 77-я.

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