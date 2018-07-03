Eurosport

Мария Шарапова проиграла Виталии Дьяченко и покинула Уимблдон

😢Шарапова проиграла Дьяченко и покинула Уимблдон
Eurosport

32 мин. назад

Сенсация круга!

Сеяная на Уимблдоне под 24 номером Мария Шарапова проиграла соотечественнице Виталии Дьяченко (132-я ракетка мира) со счетом 7:6(3), 6:7(3), 4:6. Матч продолжался 3 часа 7 минут.

Мария выполнила 8 эйсов, допустила 10 двойных и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. Соперница настреляла 1 эйс, 9 двойных и 6 раз отобрала подачу Шараповой.

Счет в противостоянии русских теннисисток стал равным – 1-1.

  • Во втором круге Дьяченко сразится с американкой Софией Кенин.
  • Шарапова – победительница Уимблдона-2004.

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