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Симона Халеп обыграла Нару Куруми и прошла во второй раунд
Первая ракетка мира не встретила сопротивления.
Румынская теннисистка Симона Халеп взяла верх над японкой Нарой Куруми в первом раунде Уимблдона – 6:2, 6:4.
Матч продолжался 1 час 19 минут. Халеп выполнила 2 подачи навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Куруми – ни одного эйса, 2 двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из 4.
- В следующем раунде Халеп сыграет с представительницей Китая Чжэн Сайсай.
- Уимблдон-2018 продлится до 15 июля.
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