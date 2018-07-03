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Карен Хачанов раздробил Давида Феррера и сыграет с Маркосом Багдатисом

Хачанов раздробил Феррера и сыграет с Багдатисом
Eurosport

45 мин. назад

Карен победил в триллере на 2,5 часа.

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл испанца Давида Феррера в первом раунде Уимблдона – 6:1, 7:6, 3:6, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 30 минут. Хачанов выполнил 17 подач навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Феррера – 3 эйса, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

  • В следующем раунде Хачанов сыграет с представителем Кипра Маркосом Багдатисом.
  • Хачанов занимает 40-е место в рейтинге ATP, Багдатис – 95-е.
  • Уимблдон-2018 продлится до 15 июля.

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