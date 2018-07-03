Getty Images
Карен Хачанов раздробил Давида Феррера и сыграет с Маркосом Багдатисом
Карен победил в триллере на 2,5 часа.
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл испанца Давида Феррера в первом раунде Уимблдона – 6:1, 7:6, 3:6, 7:5.
Матч продолжался 2 часа 30 минут. Хачанов выполнил 17 подач навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Феррера – 3 эйса, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
- В следующем раунде Хачанов сыграет с представителем Кипра Маркосом Багдатисом.
- Хачанов занимает 40-е место в рейтинге ATP, Багдатис – 95-е.
- Уимблдон-2018 продлится до 15 июля.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте