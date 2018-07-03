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Новак Джокович легко обыграл Тенниса Сандгрена и прошел во второй раунд

Джокович легко обыграл Сандгрена
Eurosport

28 мин. назадОбновлено 27 мин. назад

Изи для Новака.

Сербский теннисист Новак Джокович был сильнее американца Тенниса Сандгрена в первом раунде Уимблдона – 6:3, 6:1, 6:2.

Матч продолжался 1 час 35 минут. Джокович не сделал ни одной подачи навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 19. На счету Сандгрена – 5 эйсов, 4 двойные ошибки и стопроцентная реализация брейк-пойнтов, правда, попытка была всего одна.

  • Во втором раунде Джокович сыграет с победителем пары Гуидо Андреоцци (Аргентина) – Орасио Себальос (Аргентина).
  • Уимблдон-2018 продлится до 15 июля.

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