42 эйса Ника Кирьоса припечатали Дениса Истомина

Узбекистанский теннисист Денис Истомин уступил австралийцу Нику Кирьосу в первом раунде Уимблдона – 6:7, 6:7, 7:6, 3:6.

Матч продолжался 2 часа 37 минут. Истомин выполнил 6 подач навылет, совершил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта (из 5 попыток). На счету Кирьоса – 42 эйса, 6 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трех.

Во втором раунде Кирьос сыграет с голландцем Робином Хасе.

Уимблдон-2018 продлится до 15 июля.

Программа третьего дня Уимблдона

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