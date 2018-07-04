Рашн стайл. Мария Шарапова вылетела от Виталии Дьяченко, которая перенесла 6 операций

На теле 27-летней Виталии Дьяченко нет живого места от травм – за 11 лет в туре она чаще лечилась, чем выступала, а каждое возвращение давалось все тяжелее. Особенно ей хочется забыть 2011-й и парный четвертьфинал Кубка Кремля. Москвичка набрала классную форму и вкатилась вместе с Еленой Весниной в четвертьфинал турнира. В матче против Шведовой и Кинг русская пара уверенно вела 6:4, 4:2, когда Дьяченко поскользнулась и покинула корт только на коляске.

Разрыв ахилла почти на год выкинул Виталию из тенниса и наложил мощный отпечаток на всю карьеру. Можно только представить, как девушке было больно наблюдать за новообразованным дуэтом Макарова-Веснина и их успехами на «Шлемах». «В 14-15 лет я находилась на вершине мирового и юниорского рейтинга и надеялась показать такие же результаты на взрослом уровне», – мечтала русская теннисистка.

Дьяченко – уникальный игрок, играющий с форхэнда и бекхэнда двумя руками. Такой хваткой отличалась 9-кратная победительница мэйджоров Моника Селеш. «Да, наши стили похожи, но все же отличаются – я перехватываю ракетку. В детстве тренеры переучивали меня, но пробивать двумя руками у меня все равно получалось лучше, поэтому эксперименты быстро закончились», – призналась Виталия.

Все могло пойти иначе, если бы не фанатичное желание русской теннисистки играть. После операции Виталия форсировала возвращение – она берегла травмированную левую ногу, и большая нагрузка легла на правое колено. Через полгода Дьяченко надорвала мениск, но отказалась от операции и играла на полную катушку. К докторам девушка обратилась, когда уже не могла ходить. «Я сама виновата – вместо нормального обследования и полноценного отдыха загнала себя», – сокрушается Дьяченко, которая в 2009-м на дебютном «Шлеме» обыграла в Париже Симону Халеп.

У желания Виталии продолжать выступления и карабкаться в сотню лучших есть веская причина. В 2014-м ее теннисный потенциал и модельную внешность оценило спортивное агентство IMG – Дьяченко подписала двухлетнее соглашение. Какая леди и спортсменка не мечтает стать новой Шараповой? Вот и Дьяченко играла до последнего, понимая, что продолжительная пауза повлияет на карьеру. Окончательно она загнала себя на US Open-2015, сломавшись в матче против Серены Уильямс.

Виталия ДьяченкоGetty Images

Не успела девушка восстановиться после операции, как на одной из первых тренировок случился рецидив. Полноценное возвращение произошло только год спустя на американском мэйджоре, и снова стоило Дьяченко нервных клеток. Структура Tennis Integrity Unit, сотрудничающая с WTA и ATP на предмет выявления договорных матчей, зафиксировала подозрительную ставочную активность в игре Виталии против Тими Бачински (швейцарка выиграла 6:1, 6:1). Обвинение москвичке так и не предъявили, но история срикошетила по репутации.

Несмотря на множество травм, каждый сезон Дьяченко надеется на прорыв. У нее есть игра, но не хватает запаса прочности, чтобы выстрелить. Она часто снимается из-за травм, опасаясь усугубить повреждение. Три недели назад москвичка не доиграла матч на Мальорке, прекратив борьбу со при счете 6:3, 5:2 в пользу соперницы. Что-то похожее должно было произойти и в матче с Шараповой (Мария вела 7:6, 5:2), но в девушку словно вселился бесенок.

Два года назад Дьяченко призналась в интервью Eurosport.ru: «Я очень люблю играть на траве, но только когда здорова. Всегда очень злюсь, когда пропускаю травяной сезон и Уимблдон. Не вижу смысла выходить на корт, если знаю, что не потяну три сета». На этот раз все сложилось – удобное покрытие, потрясающий настрой и хорошая форма. В решающей партии Виталия смотрелась гораздо свежее соперницы.

Победа над Марией еще более значима, учитывая, сколько похожих матчей Шарапова вытащила благодаря феноменальному характеру. Мария, не игравшая на Уимблдоне с 2015-го, когда уступила в финале Серене, дважды вела в третьей партии с брейком, но для Дьяченко это был матч жизни. По ходу каждой партии физиотерапевт колдовал над спиной теннисистки, а букмекеры в этот момент не принимали ставки на Шарапову.

Виталия обожает футбол, болеет за московский ЦСКА и сборную России. За несколько дней до игры с Шараповой русские футболисты доказали, что способны на большее, чем они сами от себя ждали. Что-то похожее произошло и с Дьяченко, и это типично русская история – когда результат добывается не благодаря, а вопреки.

Ради таких матчей, как в первом круге нынешнего Уимблдона, Виталия не променяла теннис на карьеру модели, перенесла шесть операций и воспарила. Путь от коляски и слез на Кубке Кремля до главной победы в карьере занял годы, но он того стоил.

Шарапова – Дьяченко – 7:6(3), 6:7(3), 4:6

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