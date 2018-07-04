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Рашн стайл. Мария Шарапова вылетела от Виталии Дьяченко, которая перенесла 6 операций

Рашн стайл. Шарапова вылетела от теннисистки, которая перенесла 6 операций
Руслан Хрипун

1 час назад

Травмы, подозрение в договорном матче – у Виталии Дьяченко стальной характер.

На теле 27-летней Виталии Дьяченко нет живого места от травм – за 11 лет в туре она чаще лечилась, чем выступала, а каждое возвращение давалось все тяжелее. Особенно ей хочется забыть 2011-й и парный четвертьфинал Кубка Кремля. Москвичка набрала классную форму и вкатилась вместе с Еленой Весниной в четвертьфинал турнира. В матче против Шведовой и Кинг русская пара уверенно вела 6:4, 4:2, когда Дьяченко поскользнулась и покинула корт только на коляске.

Разрыв ахилла почти на год выкинул Виталию из тенниса и наложил мощный отпечаток на всю карьеру. Можно только представить, как девушке было больно наблюдать за новообразованным дуэтом Макарова-Веснина и их успехами на «Шлемах». «В 14-15 лет я находилась на вершине мирового и юниорского рейтинга и надеялась показать такие же результаты на взрослом уровне», – мечтала русская теннисистка.

Дьяченко – уникальный игрок, играющий с форхэнда и бекхэнда двумя руками. Такой хваткой отличалась 9-кратная победительница мэйджоров Моника Селеш. «Да, наши стили похожи, но все же отличаются – я перехватываю ракетку. В детстве тренеры переучивали меня, но пробивать двумя руками у меня все равно получалось лучше, поэтому эксперименты быстро закончились», – призналась Виталия.

Все могло пойти иначе, если бы не фанатичное желание русской теннисистки играть. После операции Виталия форсировала возвращение – она берегла травмированную левую ногу, и большая нагрузка легла на правое колено. Через полгода Дьяченко надорвала мениск, но отказалась от операции и играла на полную катушку. К докторам девушка обратилась, когда уже не могла ходить. «Я сама виновата – вместо нормального обследования и полноценного отдыха загнала себя», – сокрушается Дьяченко, которая в 2009-м на дебютном «Шлеме» обыграла в Париже Симону Халеп.

У желания Виталии продолжать выступления и карабкаться в сотню лучших есть веская причина. В 2014-м ее теннисный потенциал и модельную внешность оценило спортивное агентство IMG – Дьяченко подписала двухлетнее соглашение. Какая леди и спортсменка не мечтает стать новой Шараповой? Вот и Дьяченко играла до последнего, понимая, что продолжительная пауза повлияет на карьеру. Окончательно она загнала себя на US Open-2015, сломавшись в матче против Серены Уильямс.

Виталия Дьяченко

Виталия ДьяченкоGetty Images

Не успела девушка восстановиться после операции, как на одной из первых тренировок случился рецидив. Полноценное возвращение произошло только год спустя на американском мэйджоре, и снова стоило Дьяченко нервных клеток. Структура Tennis Integrity Unit, сотрудничающая с WTA и ATP на предмет выявления договорных матчей, зафиксировала подозрительную ставочную активность в игре Виталии против Тими Бачински (швейцарка выиграла 6:1, 6:1). Обвинение москвичке так и не предъявили, но история срикошетила по репутации.

Несмотря на множество травм, каждый сезон Дьяченко надеется на прорыв. У нее есть игра, но не хватает запаса прочности, чтобы выстрелить. Она часто снимается из-за травм, опасаясь усугубить повреждение. Три недели назад москвичка не доиграла матч на Мальорке, прекратив борьбу со при счете 6:3, 5:2 в пользу соперницы. Что-то похожее должно было произойти и в матче с Шараповой (Мария вела 7:6, 5:2), но в девушку словно вселился бесенок.

Два года назад Дьяченко призналась в интервью Eurosport.ru: «Я очень люблю играть на траве, но только когда здорова. Всегда очень злюсь, когда пропускаю травяной сезон и Уимблдон. Не вижу смысла выходить на корт, если знаю, что не потяну три сета». На этот раз все сложилось – удобное покрытие, потрясающий настрой и хорошая форма. В решающей партии Виталия смотрелась гораздо свежее соперницы.

Победа над Марией еще более значима, учитывая, сколько похожих матчей Шарапова вытащила благодаря феноменальному характеру. Мария, не игравшая на Уимблдоне с 2015-го, когда уступила в финале Серене, дважды вела в третьей партии с брейком, но для Дьяченко это был матч жизни. По ходу каждой партии физиотерапевт колдовал над спиной теннисистки, а букмекеры в этот момент не принимали ставки на Шарапову.

Виталия обожает футбол, болеет за московский ЦСКА и сборную России. За несколько дней до игры с Шараповой русские футболисты доказали, что способны на большее, чем они сами от себя ждали. Что-то похожее произошло и с Дьяченко, и это типично русская история – когда результат добывается не благодаря, а вопреки.

Ради таких матчей, как в первом круге нынешнего Уимблдона, Виталия не променяла теннис на карьеру модели, перенесла шесть операций и воспарила. Путь от коляски и слез на Кубке Кремля до главной победы в карьере занял годы, но он того стоил.

Шарапова – Дьяченко – 7:6(3), 6:7(3), 4:6

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