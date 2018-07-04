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Каролина Плишкова прошла Викторию Азаренко во втором круге Уимблдона

Плишкова прошла Азаренко
Eurosport

1 час назад

Чешка победила без проблем – 6:3, 6:3.

Первый сет Каролина забрала без напряжения и нервов, сделав брейк в четвертом гейме. Второй остался за ней благодаря брейкам в седьмом и девятом геймах.

Матч продолжался 1 час 14 минут. За игру у белорусской теннисистки набралось две подачи навылет, две двойные ошибки и 0 заработанных брейк-пойнтов.

На счету Плишковой – 2 эйса, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

  • В третьем круге чешская теннисистка сыграет с румынкой Михаэлой Бузарнеску.

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