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Каролина Плишкова прошла Викторию Азаренко во втором круге Уимблдона
Чешка победила без проблем – 6:3, 6:3.
Первый сет Каролина забрала без напряжения и нервов, сделав брейк в четвертом гейме. Второй остался за ней благодаря брейкам в седьмом и девятом геймах.
Матч продолжался 1 час 14 минут. За игру у белорусской теннисистки набралось две подачи навылет, две двойные ошибки и 0 заработанных брейк-пойнтов.
На счету Плишковой – 2 эйса, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.
- В третьем круге чешская теннисистка сыграет с румынкой Михаэлой Бузарнеску.
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