Каролина Плишкова прошла Викторию Азаренко во втором круге Уимблдона

Первый сет Каролина забрала без напряжения и нервов, сделав брейк в четвертом гейме. Второй остался за ней благодаря брейкам в седьмом и девятом геймах.

Матч продолжался 1 час 14 минут. За игру у белорусской теннисистки набралось две подачи навылет, две двойные ошибки и 0 заработанных брейк-пойнтов.

На счету Плишковой – 2 эйса, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

В третьем круге чешская теннисистка сыграет с румынкой Михаэлой Бузарнеску.

Все новости Уимблдона-2018