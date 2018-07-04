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Даниил Медведев за полтора часа разгромил Гильермо Гарсия-Лопеса и вышел в третий круг Уимблдона
Лучший результат на ТБШ.
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Гильермо Гарсия-Лопеса во втором круге Уимблдона со счетом 6:3, 6:4, 6:2.
Матч продолжался всего 95 минут, за которые Медведев сделал 12 эйсов (испанец – 2), в два раза превзошел соперника по активно выигранным мячам (31 против 15) и реализовал 4 брейк-пойнта, не дав Лопесу ни разу взять свою подачу.
- В третьем круге Даниил встретится с победителем пары Адриан Маннарино и Райан Харрисон.
- Медведев впервые вышел в третий круг «мэйджора».
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