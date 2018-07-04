Евгения Родина впервые за 10 лет вышла в третий круг Уимблдона

Российская теннисистка Евгения Родина обыграла Сорану Кирстя из Румынии во втором круге Уимблдона со счетом 1:6, 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 41 минуту. Родина крупно уступила по активно выигранным мячам (15 против 34), но почти в 4 раза меньше ошибалась (9 невынужденных ошибок против 35) и реализовала больше брейк-поинтов (6 против 5).

В третьем круге Евгения сыграет Мэдисон Киз из США.

Последний раз в третий круг Уимблдона Родина выходила в 2008 году.

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