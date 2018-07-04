Роджер Федерер разбил Лукаша Лацко и шагнул в третий круг Уимблдона

Действующий чемпион Уимблдона Роджер Федерер пробился в третий круг турнира-2018. Швейцарец за 1 час 32 минуты выбил Лукаша Лацко из Словакии.

На счету Федерера 16 эйсов, ни одной двойной и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9. Лацко 8 раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. Словак ни разу не добрался до брейк-пойнтов.

За весь матч Федерер проиграл всего 9 очков на подаче. Во втором сете – ни одного.

В третьем круге соперником Федерера станет победитель матча Иво Карлович – Ян-Леннард Штруфф.

Роджер – 8-кратный триумфатор Уимблдона.

Мужская сетка Уимблдона

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме