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Роджер Федерер разбил Лукаша Лацко и шагнул в третий круг Уимблдона

Федерер разбил Лацко и шагнул в третий круг
Eurosport

58 мин. назад

Швейцарец закрыл соперника в трех партиях – 6:4, 6:4, 6:1.

Действующий чемпион Уимблдона Роджер Федерер пробился в третий круг турнира-2018. Швейцарец за 1 час 32 минуты выбил Лукаша Лацко из Словакии.

На счету Федерера 16 эйсов, ни одной двойной и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9. Лацко 8 раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. Словак ни разу не добрался до брейк-пойнтов.

За весь матч Федерер проиграл всего 9 очков на подаче. Во втором сете – ни одного.

  • В третьем круге соперником Федерера станет победитель матча Иво Карлович – Ян-Леннард Штруфф.
  • Роджер – 8-кратный триумфатор Уимблдона.

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