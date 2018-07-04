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Роджер Федерер разбил Лукаша Лацко и шагнул в третий круг Уимблдона
Швейцарец закрыл соперника в трех партиях – 6:4, 6:4, 6:1.
Действующий чемпион Уимблдона Роджер Федерер пробился в третий круг турнира-2018. Швейцарец за 1 час 32 минуты выбил Лукаша Лацко из Словакии.
На счету Федерера 16 эйсов, ни одной двойной и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9. Лацко 8 раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. Словак ни разу не добрался до брейк-пойнтов.
За весь матч Федерер проиграл всего 9 очков на подаче. Во втором сете – ни одного.
- В третьем круге соперником Федерера станет победитель матча Иво Карлович – Ян-Леннард Штруфф.
- Роджер – 8-кратный триумфатор Уимблдона.
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