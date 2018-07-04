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Сергей Стаховский в трех партиях уступил Сэму Куэрри

Стаховский в трех партиях уступил Куэрри
Eurosport

1 час назад

Серьезная борьба была только в первой партии.

Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл во втором круге Уимблдона американцу Сэму Куэрри со счетом 7:6 (6:4), 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час и 15 минуту. Куэрри превзошел Сергея в эйсах (17 против 8) и активно выигранных мячах (41 против 26). Сэм выиграл 90% очков на своей подаче (Стаховский – 74%).

  • За выход в 1/8 финала американец сразится с победителем пары Паоло Лоренци – Гаэль Монфис.
  • Куэрри занимает 13-ю строчку в рейтинге ATP.

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