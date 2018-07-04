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Анна Блинкова завершила выступление на Уимблдоне баранкой от Кики Бертенс
Российская юниорка не справилась с голландкой.
19-летняя Анна Блинкова проиграла во втором круге Уимблдона Кики Бертенс из Голландии – 4:6, 0:6.
Матч продолжался 74 минуты. Бертенс полностью превзошла Анну по активно выигранным мячам (26:9), сделала меньше невынужденных ошибок (16:26) и реализовала 6 брейк-поинтов (Блинкова – 2).
- В третьем круге Бертенс сыграет с Винус Уильямс из США.
- Блинкова занимает 107-е место в рейтинге WTA.
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