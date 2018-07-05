Getty Images
Возняцки: «Макарова прыгнула выше головы. Сильно удивлюсь, если она пройдет на Уимблдоне далеко»
Некрасивое заявление Каро.
Датская теннисистка Каролин Возняцки после поражения от Екатерины Макаровой невысоко оценила шансы соперницы пройти далеко по сетке Уимблдонского турнира.
«Я не злюсь на себя, потому что сыграла хорошо. Она же в этом матче прыгнула выше головы, ей немного повезло. Ей сопутствовала удача, когда это было важно.
Своей сегодняшней игрой я выбила бы 90 процентов теннисисток сетки, против 10 оставшихся у меня были бы шансы. Но иногда что-то не складывается, матч ускользает от тебя, звезды не сходятся.
Соперница показала отличный теннис. Не знаю, проведет ли она на таком уровне остаток турнира. Обидно проигрывать, потому что я чувствовала, что могу показать здесь высокий результат. Она же сильно меня удивит, если пройдет здесь далеко. Но сегодня, в этот отдельно взятый день, я сделала все, что могла. Просто этого не хватило», – цитирует Возняцки Metro.
- Макарова обыграла датчанку в трех партиях, ведя по ходу решающего сета со счетом 5:1, но позволив Возняцки сравнять счет.
- Возняцки была посеяна под вторым номером.
Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube