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Поражающая воображение организация на Уимблдоне: корт убрали и накрыли от дождя за полминуты

Поражающая воображение организация на Уимблдоне: корт убрали и накрыли от дождя за полминуты
Eurosport

2 мин. назад

Первая космическая скорость.

Организаторы Уимблдона отлично натренировали команду на случай дождей.

В третий день турнира непогода застала на центральном корте Кристину Младенович и Татьяну Марию. На то, чтобы убрать сетку, увезти судейскую вышку и полностью накрыть корт у стюардов и болбоев ушло полминуты.

  • Младенович и Мария все-таки завершили игру. Сильнее оказалась француженка – 6:2, 6:2.
  • 5 июля в Лондоне завершится второй круг женского и мужского одиночных разрядов.

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