Eurosport

Рафаэль Надаль легко проскочил в следующий раунд Уимблдона

Надаль легко проскочил в следующий раунд
Eurosport

1 час назад

Михаил Кукушкин очень хотел помешать Рафе, но у него ничего не вышло – 4:6, 3:6, 4:6.

Второй сеянный Уимблдона-2018 Рафаэль Надаль обыграл во втором круге Михаила Кукушкина из Казахстана со счетом 6:4, 6:3, 6:4. Матч продолжался 2 часа 26 минут.

Рафа выполнил 5 эйсов, допустил 3 двойных и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. Кукушкин ответил тремя эйсами, одной двойной и дважды отобрал подачу Надаля.

Счет в противостоянии стал 4-0 в пользу Надаля.

  • В третьем круге испанец сразится с Алексом де Минауром (Австралия).
  • Надаль – двукратный победитель Уимблдона.

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