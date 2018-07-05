Eurosport
Рафаэль Надаль легко проскочил в следующий раунд Уимблдона
Михаил Кукушкин очень хотел помешать Рафе, но у него ничего не вышло – 4:6, 3:6, 4:6.
Второй сеянный Уимблдона-2018 Рафаэль Надаль обыграл во втором круге Михаила Кукушкина из Казахстана со счетом 6:4, 6:3, 6:4. Матч продолжался 2 часа 26 минут.
Рафа выполнил 5 эйсов, допустил 3 двойных и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. Кукушкин ответил тремя эйсами, одной двойной и дважды отобрал подачу Надаля.
Счет в противостоянии стал 4-0 в пользу Надаля.
- В третьем круге испанец сразится с Алексом де Минауром (Австралия).
- Надаль – двукратный победитель Уимблдона.
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