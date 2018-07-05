Рафаэль Надаль легко проскочил в следующий раунд Уимблдона

Второй сеянный Уимблдона-2018 Рафаэль Надаль обыграл во втором круге Михаила Кукушкина из Казахстана со счетом 6:4, 6:3, 6:4. Матч продолжался 2 часа 26 минут.

Рафа выполнил 5 эйсов, допустил 3 двойных и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. Кукушкин ответил тремя эйсами, одной двойной и дважды отобрал подачу Надаля.

Счет в противостоянии стал 4-0 в пользу Надаля.

В третьем круге испанец сразится с Алексом де Минауром (Австралия).

Надаль – двукратный победитель Уимблдона.

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