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Леся Цуренко проиграла Барборе Стрыцовой во втором раунде Уимблдона
Но выступила лучше Элины Свитолиной и Марии Шараповой.
Леся Цуренко уступила Барборе Стрыцовой в матче второго круга Уимблдона со счетом 1:6, 4:6.
За 1 час 4 минуты Леся ни разу не подала навылет, реализовала 1 брейк-пойнт и допустила 3 двойные ошибки. Барбора ответила 2 эйсами и 4 брейками, избежав при этом двойных ошибок.
Стрыцова вышла вперед в личном противостоянии – 2-1.
- В третьем раунде Барбора сыграет с Юлией Гёргес.
- Призовой фонд Уимблдона-2018 составляет 34 млн фунта стерлингов.
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