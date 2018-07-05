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Леся Цуренко проиграла Барборе Стрыцовой во втором раунде Уимблдона

Цуренко проиграла Стрыцовой во втором раунде
Eurosport

1 час назад

Но выступила лучше Элины Свитолиной и Марии Шараповой.

Леся Цуренко уступила Барборе Стрыцовой в матче второго круга Уимблдона со счетом 1:6, 4:6.

За 1 час 4 минуты Леся ни разу не подала навылет, реализовала 1 брейк-пойнт и допустила 3 двойные ошибки. Барбора ответила 2 эйсами и 4 брейками, избежав при этом двойных ошибок.

Стрыцова вышла вперед в личном противостоянии – 2-1.

  • В третьем раунде Барбора сыграет с Юлией Гёргес.
  • Призовой фонд Уимблдона-2018 составляет 34 млн фунта стерлингов.

Сетка женского одиночного разряда Уимблдона

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