Марин Чилич проиграл Гвидо Пелье на Уимблдоне, ведя 2-0 по сетам

Третья ракетка Уимблдона Марин Чилич проиграл Гвидо Пелье из Аргентины – 6:3, 6:1, 4:6, 6:7 (7), 5:7.

Матч, перенесенный в середине третьего сета из-за дождя на другой день, продолжался 3 часа 14 минут. Марин превзошел соперника по эйсам (27:14) и активно выигранным мячам (59:27), но невынужденные ошибки (59:18 и 19:7 в решающем сете) решили исход встречи в пользу Пельи.

В третьем круге Гвидо сыграет с Маккензи Макдональдом из США.

Чилич в 2017 году дошел до финала, где уступил Федереру.

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