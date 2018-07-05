Getty Images

Марин Чилич проиграл Гвидо Пелье на Уимблдоне, ведя 2-0 по сетам

Чилич проиграл Пелье, ведя 2-0 по сетам
Eurosport

1 час назад

Хорвату помешал дождь.

Третья ракетка Уимблдона Марин Чилич проиграл Гвидо Пелье из Аргентины – 6:3, 6:1, 4:6, 6:7 (7), 5:7.

Матч, перенесенный в середине третьего сета из-за дождя на другой день, продолжался 3 часа 14 минут. Марин превзошел соперника по эйсам (27:14) и активно выигранным мячам (59:27), но невынужденные ошибки (59:18 и 19:7 в решающем сете) решили исход встречи в пользу Пельи.

  • В третьем круге Гвидо сыграет с Маккензи Макдональдом из США.
  • Чилич в 2017 году дошел до финала, где уступил Федереру.

Оставайся в контакте со спортом

По теме

Уимблдон
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - 6 голов, 2 красные, 2 пенальти – «Реал Солт-Лейк» и «Спортинг» устроили матч мечты для фанатов

03:01
Популярные видео
«У нее хорошая жизнь, в сад не надо ходить». Родина – о дочке и сопернице по третьему кругу
 957 просмотров2 ч
Ибрагимович смял защитника и положил красотулю, но «Гэлакси» все равно не удержал счет 2:0
2 271 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться