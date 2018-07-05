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Дарья Касаткина обыграла Юлию Путинцеву и вышла в третий круг Уимблдона
На победу она потратила чуть больше часа.
Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла во втором круге Уимблдона казахстанскую спортсменку Юлию Путинцеву со счетом 6:2, 6:3.
Матч продолжался всего 65 минут. Путинцева показала катастрофический процент выигранных мячей с первой подачи – 28 (у Дарьи – 49%), а еще реализовала всего 2 брейк–поинта (Касаткина – 6).
- Следующей соперницей Касаткиной станет Эшли Барти из Австралии.
- Дарья на Уимблдоне-2018 посеяна под 14-м номером.
- Выход в третий круг – повторение лучшего ее результата на английском мэйджоре 2016 года.
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