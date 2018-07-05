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Дарья Касаткина обыграла Юлию Путинцеву и вышла в третий круг Уимблдона

Касаткина обыграла Путинцеву и вышла в третий круг
Eurosport

58 мин. назад

На победу она потратила чуть больше часа.

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла во втором круге Уимблдона казахстанскую спортсменку Юлию Путинцеву со счетом 6:2, 6:3.

Матч продолжался всего 65 минут. Путинцева показала катастрофический процент выигранных мячей с первой подачи – 28 (у Дарьи – 49%), а еще реализовала всего 2 брейк–поинта (Касаткина – 6).

  • Следующей соперницей Касаткиной станет Эшли Барти из Австралии.
  • Дарья на Уимблдоне-2018 посеяна под 14-м номером.
  • Выход в третий круг – повторение лучшего ее результата на английском мэйджоре 2016 года.

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