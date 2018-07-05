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Новак Джокович во втором круге Уимблдона за 3 сета отправил Орасио Себальоса домой

Джокович за 3 сета отправил Себальоса домой
Eurosport

14 мин. назад

Серб идет дальше.

12-я ракетка Уимблдона Новак Джокович обыграл в трех партиях аргентинца Орасио Себальоса – 6:1, 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 33 минуты. Ноле превзошел Орасио по активно выигранным мячам (31:21), практически не ошибался (всего 4 невынужденные ошибки за 3 партии) и реализовал 6 брейк-поинтов. Себальос ни разу не взял подачу серба.

  • За выход в 1/8 финала Джокович сыграет с победителем пары Кайл Эдманд – Брэдли Клан.
  • Новак трижды побеждал на Уимблдоне: в 2011, 2014 и 2015 годах.

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