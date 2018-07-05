Симона Халеп наградила Сайсай Чжэн баранкой и прошла в третий круг Уимблдона

Первая ракетка мира Симона Халеп обыграла во втором круге Уимблдона китаянку Сайсай Чжэн со счетом 7:5, 6:0.

Матч продолжался 1 час 18 минут. Халеп выиграла 75% мячей на своей первой подаче (Чжэн – 43%) и в два раза превзошла Сайсай по активно выигранным мячам (20:11). Симона проигрывала по ходу первой партии со счетом 3:5, но дальше взяла 10 геймов подряд.

В третьем круге румынка сыграет с Су-Вэй Сьех из Тайваня.

Лучший результат Халеп на Уимблдоне – полуфинал в 2014 году.

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