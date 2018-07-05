Getty Images

Симона Халеп наградила Сайсай Чжэн баранкой и прошла в третий круг Уимблдона

Халеп наградила Чжэн баранкой и прошла в третий круг
Eurosport

1 час назад

Но в первом сете пришлось повозиться.

Первая ракетка мира Симона Халеп обыграла во втором круге Уимблдона китаянку Сайсай Чжэн со счетом 7:5, 6:0.

Матч продолжался 1 час 18 минут. Халеп выиграла 75% мячей на своей первой подаче (Чжэн – 43%) и в два раза превзошла Сайсай по активно выигранным мячам (20:11). Симона проигрывала по ходу первой партии со счетом 3:5, но дальше взяла 10 геймов подряд.

  • В третьем круге румынка сыграет с Су-Вэй Сьех из Тайваня.
  • Лучший результат Халеп на Уимблдоне – полуфинал в 2014 году.

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

Уимблдон
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - 6 голов, 2 красные, 2 пенальти – «Реал Солт-Лейк» и «Спортинг» устроили матч мечты для фанатов

03:01
Популярные видео
«У нее хорошая жизнь, в сад не надо ходить». Родина – о дочке и сопернице по третьему кругу
1 353 просмотров4 ч
Ибрагимович смял защитника и положил красотулю, но «Гэлакси» все равно не удержал счет 2:0
2 817 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться