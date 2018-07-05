Роджер Федерер потренировался на изумрудном корте Уимблдона в футболке с героями «Улицы Сезам»
Дети в восторге.
Роджер Федерер, вышедший в третий круг Уимблдона, потренировался в забавной футболке.
Швейцарец вышел на корт в белой майке с нарисованными героями детской программы «Улица Сезам».
- Федерер обыграл в трех сетах словака Лукаша Лацко.
- За выход в 1/8 финала он сыграет с Ян-Леннардом Штруффом, который в пяти партиях обыграл Иво Карловича.
- Роджер 8 раз выигрывал английский мэйджор. На его счету 20 побед на ТБШ.
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