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Роджер Федерер потренировался на изумрудном корте Уимблдона в футболке с героями «Улицы Сезам»

Федерер потренировался на изумрудном корте Уимблдона в футболке с героями «Улицы Сезам»
Eurosport

1 час назадОбновлено 53 мин. назад

Дети в восторге.

Роджер Федерер, вышедший в третий круг Уимблдона, потренировался в забавной футболке.

Швейцарец вышел на корт в белой майке с нарисованными героями детской программы «Улица Сезам».

  • Федерер обыграл в трех сетах словака Лукаша Лацко.
  • За выход в 1/8 финала он сыграет с Ян-Леннардом Штруффом, который в пяти партиях обыграл Иво Карловича.
  • Роджер 8 раз выигрывал английский мэйджор. На его счету 20 побед на ТБШ.

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