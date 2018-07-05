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Алена Остапенко не заметила Кирстен Флипкенс и шагнула в третий раунд Уимблдона

Остапенко не заметила Флипкенс и шагнула в третий раунд
Eurosport

26 мин. назад

Молниеносная победа.

Латвийская теннисистка Алена Остапенко разгромила бельгийку Кирстен Флипкенс во втором раунде Уимблдона – 6:1, 6:3.

Матч продолжался 57 минут. Флипкенс выиграла всего 20% очков с первой подачи и 19% – со второй. Алена превзошла соперницу по активно выигранным мячам (18:7) и по реализованным брейк-поинтам (5:1).

  • В третьем круге латвийка сыграет с Виталией Дьяченко.
  • Остапенко на прошлом Уимблдоне дошла до 1/4 финала.

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