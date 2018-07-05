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Гарбинье Мугуруса не защитила титул, проиграв во второго круге Уимблдона Элисон ван Эйтванк

Мугуруса не защитила титул, проиграв Ван Эйтванк
Eurosport

46 мин. назадОбновлено 45 мин. назад

Еще одна суперсенсация.

Чемпионка Уимблдона-2017 Гарбинье Мугуруса проиграла во втором круге английского мэйджора бельгийке Элисон ван Эйтванк – 7:5, 2:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час 54 минуты. Гарбинье уступила по активно выигранным мячам (14:20) и реализовала лишь 4 из 8 брейк-поинтов, в то время как Алисон 7 раз взяла подачу соперницы.

  • Бельгийка в третьем круге сыграет с Аннет Контавейт из Эстонии.
  • Ван Эйтванк занимает 47-е место в рейтинге WTA.

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