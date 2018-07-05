Гарбинье Мугуруса не защитила титул, проиграв во второго круге Уимблдона Элисон ван Эйтванк

Чемпионка Уимблдона-2017 Гарбинье Мугуруса проиграла во втором круге английского мэйджора бельгийке Элисон ван Эйтванк – 7:5, 2:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час 54 минуты. Гарбинье уступила по активно выигранным мячам (14:20) и реализовала лишь 4 из 8 брейк-поинтов, в то время как Алисон 7 раз взяла подачу соперницы.

Бельгийка в третьем круге сыграет с Аннет Контавейт из Эстонии.

Ван Эйтванк занимает 47-е место в рейтинге WTA.

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