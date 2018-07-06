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Екатерина Макарова наказала Каролин Возняцки, крах Марина Чилича и Мугурусы, мучения Зверева
Самые интересные моменты второго круга лондонского мэйджора.
Главные зарубы
В мужской сетке главные фавориты пока идут легко и без проблем. Федерер не позволил добраться до брейк-поинта Лацко, а Джокович уверенно расчехлил Себальоса. Что-то похожее на проблемы испытал только Рафа. Испанец дважды отдал подачу в игре с Кукушкиным, но все равно закрыл соперника в трех партиях.
Уже привычные сложности возникли у четвертого сеяного Александра Зверева. Немец уверенно взял первый сет у американца Фритца, но потом проиграл две партии. Этот матч перенесли на пятницу из-за темноты – возможно, передышка поможет Саше.
У женщин среди топов сразу две потери. Домой едут вторая сеяная Возняцки, проигравшая Макаровой, и чемпионка Уимблдона-2017 Гарбинье Мугуруса. Испанка выиграла первый сет у 47-й ракетки мира Ван Эйтванк 7:5, а дальше начался кошмар. Гарбинье проиграла 10 из 11 последних геймов матча и порадовала девушку Элисон – в марте этого года 23-летняя бельгийка сделала каминг-аут.
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Сенсация
Перед стартом Уимблдона отец победительницы Australian Open-2018 Возняцки пожаловался: «Дочь любит выступать на траве, всегда отлично выступает в Истбурне, дважды победив там. Но на Уимблдоне начинаются проблемы – надеюсь, в этом году Каролин лучше готова к турниру». Петр Возняцки предрекал проблемы дочери на второй неделе, но у датчанки они возникли гораздо раньше.
Екатерина Макарова выиграла первую партию у датчанки, слила вторую (1:6), но не сдалась. «Я забыла о растраченном преимуществе и все начала заново. Понимала, что она не будет ошибаться, нужно атаковать и решать все самой. Рада, что получилось», – призналась Катя. В третьем круге Макарова сыграет с Люси Шафаржовой.
Герой круга
28-летний аргентинский грунтовик Гвидо Пелья никогда не продвигался дальше первого раунда на Уимблдоне. В первых двух сетах прошлогодний финалист Марин Чилич уверенно подтолкнул Гвидо к выходу и успокоился. Матч прервали из-за дождя, а на следующий день аргентинец сделал быстрый брейк в третьей партии и полетел. Хорват не справился с уходящей подачей левши во второй квадрат, рычал, поменял тактику (играл резанными ударами), но ничего не помогло.
Гвидо ПельяGetty Images
После матча Чилич объяснил поражение невезением. Кажется, он юлит – его соперник играл божественно и заслужил победу. В третьем круге Гвидо сыграет с американцем Маккензи Макдональдом.
Игроки из России и бывшего СССР
Мужчины
Даниил Медведев (Россия) – Гильерме Гарсия-Лопес (Испания) – 6:3, 6:4, 6:2
Сэм Куэрри (США) – Сергей Стаховский (Украина) – 7:6, 6:3, 6:3
Альяж Бедене (Словения) – Раду Албот (Молдавия) – 2:6, 6:4, 6:7, 7:5, 3:6
Рафаэль Надаль (Испания) – Михаил Кукушкин (Казахстан) – 6:4, 6:3, 6:4
Карен Хачанов (Россия) – Маркос Багдатис (Кипр) – 6:3, 6:4, 3:6, 6:7, 7:5
Дамир Джумхур (Босния) – Эрнест Гулбис (Латвия) – 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 3:6
Женщины
Сорана Кирстя (Румыния) – Евгения Родина (Россия) – 6:1, 3:6, 3:6
Кики Бертенс (Голландия) – Анна Блинкова (Россия) – 6:4, 6:0
Каролин Возняцки (Дания) – Екатерина Макарова (Россия) – 4:6, 6:1, 5:7
Каролина Плишкова (Чехия) – Виктория Азаренко (Белоруссия) – 6:3, 6:3
Юлия Гергес (Германия) – Вера Лапко (Белоруссия) – 6:2, 3:6, 6:2
Барбара Стрыцова (Чехия) – Леся Цуренко (Украина) – 6:1, 6:4
Дарья Касаткина (Россия) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:2, 6:3
Александра Саснович (Белоруссия) – Тэйлор Таунсенд (США) – 6:0, 6:4
София Кенин (США) – Виталия Дьяченко (Россия) – 4:6, 1:6
Елена Остапенко (Латвия) – Кристен Флипкенс (Бельгия) – 6:1, 6:3
Цифры круга
- Сок оштрафован на 5 тысяч долларов за неспортивное поведение – по ходу матча первого круга против Берреттини американец вступил в перепалку с тренером итальянца, а во время послематчевого рукопожатия назвал его куском дерьма.
- Федерер разгромил Лацко и продлил победную серию на турнире до 26 сетов. Личный рекорд на Уимблдоне швейцарец установил в 2005 и 2006 годах, когда взял 34 сета кряду.
- 64 эйса помогли великану Изнеру разбить в пяти сетах бельгийца Беммельманса.
- Трехкратный чемпион Уимблдона Джокович выиграл 60-й матч на турнире и вышел по этому показателю на пятое место, обойдя Макинроя.
- На этом турнире прослеживается неожиданная тенденция – плохо играют победители турниров на траве, которые разыгрывались перед Уимблдоном. В первом и втором раунде вылетели 9 из 11 победителей. В третий круг прошли только чемпион Штутгарта Федерер и победительница Ноттингема Барти.
Цитата
Каролин ВозняцкиEurosport
Кадр раунда
Самые колоритные болельщики в этому году – вот эти два парня, облаченные в костюмы «Телепузиков».
Уимблдон фанатыGetty Images
Вылет Шараповой, Квитова и Свитолина аут, а другие фавориты легко прошли дальше
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