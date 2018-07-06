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Екатерина Макарова побила Люси Шафаржову и прошла в четвертый круг

Макарова побила Шафаржову и прошла в четвертый круг
Eurosport

1 час назад

Отличный матч Екатерины.

Русская теннисистка Екатерина Макарова победила чешку Люси Шафаржову в третьем круге Уимблдона – 4:6, 6:4, 6:1.

Матч продолжался 1 час 55 минут. Макарова выполнила 8 подач навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из восьми. На счету Шафаржовой – 6 эйсов, 3 двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех.

  • В следующем раунде Макарова сыграет с победительницей пары Катерина Синякова (Чехия) – Камила Джорджи (Италия).
  • Уимблдон-2018 продлится до 15 июля.

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