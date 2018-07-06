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Евгения Родина отоварила Мэдисон Киз и ждет Серену Уильямс
Дальше, возможно, встреча с восьмикратной.
Русская теннисистка Евгения Родина победила сеяную десятой на Уимблдоне американку Мэдисон Киз в третьем круге – 7:5, 5:7, 6:4.
Матч продолжался 2 часа 12 минут. Родина выполнила 2 подачи навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Киз – 15 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 реализованный брейк-пойнтов из 14.
- В следующем раунде Родина сыграет с победительницей пары Кристина Младенович (Франция) – Серена Уильямс (США).
- Уимблдон-2018 продлится до 15 июля.
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