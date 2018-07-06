Getty Images

Евгения Родина отоварила Мэдисон Киз и ждет Серену Уильямс

Родина отоварила Киз и ждет Серену
Eurosport

1 час назад

Дальше, возможно, встреча с восьмикратной.

Русская теннисистка Евгения Родина победила сеяную десятой на Уимблдоне американку Мэдисон Киз в третьем круге – 7:5, 5:7, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 12 минут. Родина выполнила 2 подачи навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Киз – 15 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 реализованный брейк-пойнтов из 14.

  • В следующем раунде Родина сыграет с победительницей пары Кристина Младенович (Франция) – Серена Уильямс (США).
  • Уимблдон-2018 продлится до 15 июля.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Уимблдон
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Халеп оккупировала сетку и цинично поиздевалась над китаянкой

02:55
Популярные видео
Макарова задула все свечки, которые зажгла Возняцки, и выгнала вторую сеяную с вечеринки
 830 просмотров3 ч
Ставки за 300. Бельгия доведет Неймара до слез, Франция и Уругвай пропустят
1 232 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться