Гвидо Пелья в лице Марина Чилича отомстил Хорватии за победу над Аргентиной на ЧМ-2018. После сенсационного успеха во втором круге Уимблдона аргентинец прокомментировал выступление соотечественников в России.

«Я люблю футбол, но после поражения Аргентины от Франции я не смотрел ни одной игры, потому что мне было очень грустно.

Чемпионство Бразилии? Не-не-не, только не Бразилия. Вы из Бразилии? Если Бразилия станет чемпионом, мне будет очень грустно. У вас и так пять чемпионств. А у нас – только два, и третья победа невозможна. Я умру раньше, чем Аргентина станет чемпионом еще раз.

Я просто хочу, чтобы Аргентина выиграла хоть что-нибудь, потому что мне 28 лет, а в последний раз Аргентина побеждала в 1993 году. Это был Кубок Америки. Я был слишком мал и ничего не помню.

Я никогда не видел Марадону или Пеле в действии, и на моей памяти Месси – лучший футболист с большим отрывом, потому что он умеет делать с мячом невероятные вещи.

Конечно, Криштиану Роналду – великолепный футболист, но Месси – редчайший талант, который редко встречается», – сказал Пелья.

Аргентина вылетела на стадии 1/8 финала, выиграв всего один из четырех матчей.

У Пельи на Уимблдоне-2018 уже на одну победу больше. В третьем круге его ждет Маккензи Макдональд.

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