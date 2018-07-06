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Кики Бертенс отправила домой с Уимблдона Винус Уильямс

Бертенс отправила домой Винус
Eurosport

1 час назад

Голландка взяла реванш за поражение в Майами.

Теннисистка из Голландии Кики Бертенс преградила Винус Уильямс путь в четвертый круг Уимблдона – 6:2, 6:7(6), 8:6. Матч продолжался 2 часа 41 минуту.

На счету Кики 4 эйса, 3 двойные, 34 виннера, 20 невынужденных и 7 реализованных брейк-пойнта из 18. Винус дважды подала навылет, 7 раз ошиблась при подаче, выиграла активными действиями 22 мяча и 36 раз ошиблась, реализовав 4 из 5 брейк-пойнтов.

Счет личных встреч сравнялся – 1-1.

  • В четвертом круге Бертенс сыграет с Каролиной Плишковой или Михаэлой Бузарнеску.
  • Кики занимает 20-е место в рейтинге WTA, Винус – прошлогодняя финалистка турнира – 9-е.

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