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Серена Уильямс вышла в четвертый круг Уимблдона
Американка все ближе к титулу.
Серена Уильямс выиграла очередной матч в Лондоне, одолев в третьем круге Кристину Младенович из Франции – 7:5, 7:6(2). Матч продолжался 1 час 51 минуту.
На счету американки 12 эйсов, 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Младенович 3 раза подала навылет, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов.
Счет личных встреч стал 2-0 в пользу Серены.
- В четвертом круге Уильямс-младшая сыграет с Евгенией Родиной из России.
- Серена занимает 181-е место в мировом рейтинге, но посеяна на Уимблдоне под 25-м номером.
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