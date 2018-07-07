«Кто ты такая, чтобы судить нас?» Бартоли раскритиковала Кирьоса и получила гневный ответ

5 июля Марион Бартоли в эфире ВВС заявила, что Нику Кирьосу не светит победа на «Шлеме» даже после ухода Рафаэля Надаля и Роджера Федерера из-за плохой профессиональной этики. Француженка добавила:

«По этой причине и Гаэль Монфис никогда не побеждал на мэйджорах. Это настоящий стыд, ведь эти ребята обладают большим потенциалом. То, что они остаются незрелыми детьми, – жалкое зрелище».

Ник Кирьос в ответ посвятил Марион пост в инстаграме.

«Вчера Марион Бартоли сказала несколько прекрасных слов о Гаэле Монфисе и обо мне. Они «жалкие дети», они «не могут стать мужчинами», «впустую тратят свои жизни».

Кто ты такая, чтобы судить о том, как мы ведем свои дела? Кто ты такая, чтобы говорить нам, что делать, если ты понятия не имеешь, через что мы прошли?

Хватит верить, что, добившись небольшого успеха, ты знаешь, что будет лучше для других. Мы понимаем, что тебе нужно оставаться актуальной, но я даю голову на отсечение, что нам плевать на твои слова», – написал Ник.

Бартоли – победительница Уимблдона-2013.

Монфис на юношеском уровне выиграл Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон, но на взрослом лишь дважды дошел до полуфиналов.

Лучший результат Кирьоса – два четвертьфинала (Уимблдон-2014 и Australian Open-2015).

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