Роджер Федерер уверенно шагнул в четвертый круг

Роджер Федерер продолжает защиту титула на Уимблдоне. В третьем круге швейцарец расправился с Яном-Леннардом Штруффом – 6:3, 7:5, 6:2.

Роджер управился за 1 час 34 минуты. В его активе 10 подач навылет, 4 реализованных брейк-пойнта и 2 двойные ошибки. Немец ответил 11 эйсами при 6 двойных и не сделал ни одного брейка.

В личном противостоянии Федерер ведет всухую – 3-0.

В четвертом раунде Роджера ждет Адриан Маннарино, одолевший Даниила Медведева.

Призовой фонд соревнований составляет 34 млн фунтов стерлингов.

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