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Даниил Медведев остался за бортом четвертого круга Уимблдона

Медведев остался за бортом четвертого круга
Eurosport

1 час назад

Россия потеряла еще одного представителя.

Даниил Медведев уступил Адриану Маннарино в пятисетовой рубке третьего круга Уимблдона – 4:6, 3:6, 6:4, 7:5, 3:6. Игра продолжалась 3 часа 12 минут.

Медведев 12 раз подал навылет, реализовал 7 брейк-пойнтов и допустил 1 двойную ошибку. Француз ответил 8 эйсами и 9 брейками при 1 двойной.

В решающей партии Медведев вел 3:1 и имел 30:0 на подаче соперника, но проиграл 5 геймов подряд.

Адриан выиграл все три очные встречи с Даниилом.

  • В четвертом круге Маннарино сыграет с чемпионом Уимблдона Роджером Федерером.
  • Среди представителей России в мужском одиночном разряде остался только Карен Хачанов.

Сетка мужского одиночного разряда

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