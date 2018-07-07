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Дарья Касаткина расправилась с Барти и вышла в четвертый круг Уимблдона

Касаткина расправилась с Барти и вышла в четвертый круг
Eurosport

38 мин. назад

Первая ракетка России продолжает борьбу.

Дарья Касаткина обыграла Эшли Барти в третьем круге Уимблдонского турнира со счетом 7:5, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут.

Дарья неуверенно вошла в игру, допустила много двойных ошибок, в то время как Барти под ноль взяла три свои подачи. При счете 1:4 в первом сете соперницы поменялись ролями. Дарья сравняла счет, вышла вперед, довела сет до победы и доминировала до конца матча.

Касаткина провела 1 подачу навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов. Барти ответила 5 эйсами и 2 брейками при 4 двойных.

  • Эта встреча стала в первой в личном противостоянии россиянки и австралийки.
  • В четвертом раунде Дарья сыграет с победительницей матча Элисон ван Этвайнк – Анетт Контавейт.

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