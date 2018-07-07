Алена Остапенко не пустила Виталию Дьяченко в четвертый круг Уимблдона

Алена Остапенко шагнула в четвертый круг Уимблдона, одолев одну из сенсаций турнира Виталию Дьяченко – 6:0, 6:4. Матч продолжался 1 час 5 минут.

На счету Остапенко 4 эйса, 3 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. Дьяченко 2 раза подала навылет, 6 раз ошиблась при подаче и однажды взяла подачу соперницы.

Счет личных встреч стал 2-0 в пользу Остапенко.

В четвертом круге Алена сразится с Дарьей Гавриловой или Александрой Саснович.

Женская сетка Уимблдона

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