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Алена Остапенко не пустила Виталию Дьяченко в четвертый круг Уимблдона

Остапенко не пустила Дьяченко в четвертый круг
Eurosport

18 мин. назад

Латвийская теннисистка выиграла в двух сетах.

Алена Остапенко шагнула в четвертый круг Уимблдона, одолев одну из сенсаций турнира Виталию Дьяченко – 6:0, 6:4. Матч продолжался 1 час 5 минут.

На счету Остапенко 4 эйса, 3 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. Дьяченко 2 раза подала навылет, 6 раз ошиблась при подаче и однажды взяла подачу соперницы.

  • Счет личных встреч стал 2-0 в пользу Остапенко.
  • В четвертом круге Алена сразится с Дарьей Гавриловой или Александрой Саснович.

Женская сетка Уимблдона

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