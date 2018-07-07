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Симона Халеп проиграла в третьем круге, ведя 5:2 в решающем сете и имея матчбол

Халеп проиграла в третьем круге, ведя 5:2 в решающем сете и имея матчбол
Eurosport

30 мин. назадОбновлено 29 мин. назад

Румынка еще не отошла от победы на «Ролан Гаррос».

Первая ракетка мира Симона Халеп осталась за бортом четвертого раунда, проиграв Сьех Су-Вэй – 6:3, 4:6, 5:7. В решающем сете румынка вела 4:1 и 5:2, а при счете 5:4, имела матчбол на своей подаче, но отдала ее сопернице.

Симона 1 раз подала навылет, сделала 7 брейков и допустила 4 двойные ошибки. Су-Вэй не сделала ни одного эйса, трижды ошиблась на подаче, но тоже реализовала 7 брейк-пойнтов.

Тайваньская теннисистка сравняла счет в личном противостоянии – 1-1.

  • За выход в четвертьфинал Сьех Су-Вэй сыграет с Доминикой Цибулковой.

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