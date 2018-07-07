Симона Халеп проиграла в третьем круге, ведя 5:2 в решающем сете и имея матчбол

Первая ракетка мира Симона Халеп осталась за бортом четвертого раунда, проиграв Сьех Су-Вэй – 6:3, 4:6, 5:7. В решающем сете румынка вела 4:1 и 5:2, а при счете 5:4, имела матчбол на своей подаче, но отдала ее сопернице.

Симона 1 раз подала навылет, сделала 7 брейков и допустила 4 двойные ошибки. Су-Вэй не сделала ни одного эйса, трижды ошиблась на подаче, но тоже реализовала 7 брейк-пойнтов.

Тайваньская теннисистка сравняла счет в личном противостоянии – 1-1.

За выход в четвертьфинал Сьех Су-Вэй сыграет с Доминикой Цибулковой.

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