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Рафаэль Надаль вышел в четвертый круг и теперь гарантировано останется первой ракеткой мира
Испанец защитил прошлогодние очки.
Лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль расправился с Алексом де Минауром в третьем раунде Уимблдона – 6:1, 6:2, 6:4.
За 2 часа 2 минут Рафа 5 раз подал навылет, реализовал 5 брейк-пойнтов и допустил 1 двойную ошибку. Алекс ответил 8 эйсами при 5 двойных.
Прежде Надаль и Де Минаур не встречались.
- Благодаря выходу в четвертый круг Надаль гарантированно останется первой ракеткой мира по итогам Уимблдона.
- За выход в четвертьфинал Надаль поспорит с победителем пары Иржи Веселы – Фабио Фоньини.
- Рафа не доходил до четвертьфинала Уимблдона с 2011 года.
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