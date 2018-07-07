Getty Images

Рафаэль Надаль вышел в четвертый круг и теперь гарантировано останется первой ракеткой мира

Надаль останется первой ракеткой мира по итогам турнира
Eurosport

1 час назад

Испанец защитил прошлогодние очки.

Лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль расправился с Алексом де Минауром в третьем раунде Уимблдона – 6:1, 6:2, 6:4.

За 2 часа 2 минут Рафа 5 раз подал навылет, реализовал 5 брейк-пойнтов и допустил 1 двойную ошибку. Алекс ответил 8 эйсами при 5 двойных.

Прежде Надаль и Де Минаур не встречались.

  • Благодаря выходу в четвертый круг Надаль гарантированно останется первой ракеткой мира по итогам Уимблдона.
  • За выход в четвертьфинал Надаль поспорит с победителем пары Иржи Веселы – Фабио Фоньини.
  • Рафа не доходил до четвертьфинала Уимблдона с 2011 года.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Уимблдон
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Фрум упал на первом же этапе «Тур де Франс». Ужасное начало веломногодневки для Криса

00:52
Популярные видео
Серена решила, что Младенович очень скучает по Тиму, и отправила француженку к возлюбленному
1 743 просмотров9 ч
«Думала, что все закончится плачевно». Родина – о тяжелой победе над Киз
1 608 просмотров11 ч
А еще вам может понравиться