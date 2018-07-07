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Александра Саснович впервые вышла в четвертый круг мэйджора и сыграет с Аленой Остапенко
Большое постсоветское дерби.
Александра Саснович победила Дарью Гаврилову в третьем круге Уимблдонского турнира – 6:3, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут.
Саснович реализовала 5 брейк-пойнтов и допустила 3 двойные ошибки. Гаврилова ответила 2 эйсами и 2 брейками при 10 двойных ошибок.
Счет в личном противостоянии стал равным – 1-1.
- 24-летняя белоруска впервые дошла до четвертого круга турнира «Большого шлема».
- За выход в четвертьфинал Саснович поспорит с Аленой Остапенко.
Женская сетка Уимблдонского турнира
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