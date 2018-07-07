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Карен Хачанов вышел в четвертый круг Уимблдона, уйдя с 0-2 по сетам
Героическая победа.
Карен Хачанов разобрался с Френсисом Тиафо в матче третьего раунда Уимблдонского турнира – 4:6, 4:6, 7:6(3), 6:2, 6:1.
Теннисисты провели на корте 2 часа 56 минут. Хачанов забомбардировал соперника 33 эйсами, реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 и допустил 9 двойных ошибок. Американец ответил 11 эйсами и 2 брейками при 10 двойных.
Прежде Карен и Френсис не встречались.
- В четвертом круге Карен сыграет с победителем матча Кайл Эдманд – Новак Джокович.
- Хачанов впервые сыграет в четвертом круге Уимблдона и в третий раз – на мэйджорах вообще.
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