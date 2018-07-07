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Новак Джокович не без приключений вышел в четвертый раунд Уимблдона на Карена Хачанова
На пару часов теннисисты из России и Сербии забудут о братстве.
Новак Джокович победил Кайла Эдманда в третьем круге Уимблдонского турнира со счетом 4:6, 6:3, 6:2, 6:4.
За 2 часа 54 минуты Новак 18 раз подал навылет, реализовал 4 брейк-пойнта из 17 и допустил 2 двойные ошибки. Эдманд ответил 11 эйсами и 1 брейком при 4 двойных.
Ноле увеличил преимущество в личном противостоянии – 4-1.
- За выход в четвертьфинал Джокович сразится с Кареном Хачановым.
- Новак – трехкратный победитель Уимблдона (2011, 2014, 2015).
Мужская сетка Уимблдонского турнира
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