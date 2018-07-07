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Новак Джокович не без приключений вышел в четвертый раунд Уимблдона на Карена Хачанова

Джокович сыграет с Хачановым в четвертом круге
Eurosport

1 час назад

На пару часов теннисисты из России и Сербии забудут о братстве.

Новак Джокович победил Кайла Эдманда в третьем круге Уимблдонского турнира со счетом 4:6, 6:3, 6:2, 6:4.

За 2 часа 54 минуты Новак 18 раз подал навылет, реализовал 4 брейк-пойнта из 17 и допустил 2 двойные ошибки. Эдманд ответил 11 эйсами и 1 брейком при 4 двойных.

Ноле увеличил преимущество в личном противостоянии – 4-1.

  • За выход в четвертьфинал Джокович сразится с Кареном Хачановым.
  • Новак – трехкратный победитель Уимблдона (2011, 2014, 2015).

Мужская сетка Уимблдонского турнира

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