Провал Симоны Халеп, крутой камбэк Карена Хачанова и прорыв русских теннисисток

Главные зарубы

В отличие от женской сетки, у мужчин пока ведущая тройка в строю. Роджер снова выиграл разгромно, и только Рафа и Новак заставили чуть понервничать болельщиков. 19-летний австралиец Алекс ди Минаур выкрал у испанца второй сет, но Надаль собрался, прибавил в движении и спокойно победил. Грунтовый король вышел в четвертый круг и гарантировал первую строчку рейтинга по итогам турнира.

В этом сезоне Джокович проиграл Эдманду на мадридском грунте, и плохо начал матч против Кайла на Уимблдоне. Новак ужасно подавал и проиграл первый сет. Далее Ноле чище заиграл с бэкхенда, шикарно выходил к сетке (15/21) и смял соперника.

Доигрался нестабильный Александр Зверев. В прошлом круге четвертому сеяному помог перерыв, вызванный темнотой, теперь же 19-летний немец проиграл набирающему форму Эрнесту Гулбису. Латвиец горел 1:2 по сетам, но в конце встречи у него осталось больше сил – в решающей партии Гулбис повесил сопернику баранку.

Эрнест ГулбисGetty Images

У женщин набирает обороты Серена Уильямс, обыгравшая Кристину Младенович (7:5, 7:6). После игры американка расплакалась: «Все классно, но из-за матчей и тренировок я пропустила грандиозное событие – не увидела, как моя малышка Олимпия сделала первые шаги».

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Здорово идут по сетке русские теннисистки Екатерина Макарова, Дарья Касаткина и Евгения Родина. Особенно впечатляет 29-летняя Родина, которая с учетом квалификации выиграла шестой матч подряд – Женя вышибла 10-ю сеяную Мэдисон Киз.

Сенсация

Победительница «Ролан Гаррос»-2018 Симона Халеп не зря нервничала перед игрой против Сьех Су-Вэй из Тайваня: «Вылет сеяных теннисисток в первых кругах не гарантирует мне титул на Уимблдоне». В субботу румынка пополнила список топов, не вышедших во вторую неделю. Ничего не предвещало неприятностей для Симоны – в решающем сете она вела 4:1 и 5:2, а при счете 5:4 имела матчбол на своей подаче. Все преимущество первая ракетка мира растеряла и уступила 5:7. Несмотря на ранний вылет, Халеп сохранит первую строчку рейтинга.

За выход в четвертьфинал Сьех Су-Вэй сыграет с Доминикой Цибулковой.

Герои круга

Михаэла Бузарнеску была в шаге от победы над Каролиной Плишковой, но не дожала чешку – та вернулась в матч со счета 3:6, 1:4 и победила. «Я играла плохо, даже ужасно, – призналась Плишкова после матча. – Поэтому просто ждала шанса. Он появился, а дальше я наладила прием и победила». В следующем раунде чешка сыграет с голландкой Кики Бертенс.

Карен Хачанов вовремя вспомнил, что он последний представитель России в мужской сетке и организовал крутой камбэк в матче с американцем Тиафо. Москвич отыграл дефицит в два сета и разгромил сникшего после проигранного тай-брейка американца. Карен наклепал 33 эйса и сразится с Джоковичем.

Карен ХачановGetty Images

Игроки из России и бывшего СССР

Мужчины

Даниил Медведев (Россия) – Адриан Маннарино (Франция) – 4:6, 3:6, 6:4, 7:5, 3:6

Джон Изнер (США) – Раду Албот (Молдавия) – 6:3, 6:3, 6:4

Александр Зверев (Германия) – Эрнест Гулбис (Латвия) – 6:7, 6:4, 7:5, 3:6, 0:6

Карен Хачанов (Россия) – Френсис Тиафо (США) – 4:6, 4:6, 7:6, 6:2, 6:1

Женщины

Мэдисон Киз (США) – Евгения Родина (Россия) – 5:7, 7:5, 4:6

Люси Шафаржова (Чехия) – Екатерина Макарова (Россия) – 6:4, 4:6, 1:6

Елена Остапенко (Латвия) – Виталия Дьяченко (Россия) – 6:0, 6:4

Дарья Гаврилова (Австралия) – Александра Саснович (Белоруссия) – 3:6, 1:6

Дарья Касаткина (Россия) – Эшли Барти (Австралия) – 7:5, 6:3

Цифры круга

35-летний Роджер Федерер обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 7:5, 6:2. Этот матч стал для швейцарца 200-м на Уимблдоне, а победа – 175-й на турнире. Роджер обошел Джимми Коннорса и стал лидером Открытой эры по выигранным матчам на этом покрытии. Больше побед на лондонской траве только у Мартины Навратиловой (305).

На три дня растянулся матч в мужском парном разряде. Марсело Аревало и Ханс Подлипник-Кастильо победили Джея Кларка и Кэмерона Норрисо счетом 6:4, 6:7, 5:7, 6:4, 22:20. Качели продолжались 5 часов 10 минут.

Юлия Гергес – в огне. Немка выполнила 50 ударов навылет в матче против чешки Барборы Стрыцовой и выиграла со счетом 10:8 в решающей партии.

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Роджер ФедерерEurosport

Кадр раунда

В субботу организаторы Уимблдона попросили зрителей не смотреть матч ЧМ-2018 Англия – Швеция. Для этого даже отключили Wi-Fi, но народ все равно не отлипал от гаджетов.

Уимблдон болельщикиEurosport

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