Подставить галочку. Роджер Федерер предал Nike ради денег

Уимблдон проходит, как и все события 2018 года: нервно, не всегда логично и фантастически непредсказуемо. Дело даже не в массовом вылете почти всей десятки сеяных девушек (осталась только Плишкова) или прошлогоднего финалиста Марина Чилича, а в Роджере Федерере.

Главный теннисист эпохи сломал мозг вообще всем, когда вышел на первый матч турнира не в привычной экипировке от Nike со знаменитым RF, а в форме Uniqlo. 24 года Роджер и галочка были символами связи бренда и тенниса – больше так не будет.

Федерер и Nike официально расстались 1 марта, швейцарец по инерции доиграл с «улыбочкой» подготовительные к главному травяному турниру матчи, но на пресс-конференции Уимблдона неожиданно появился в пиджаке и рубашке, а не фирменной экипировке, как это происходило обычно. Выглядел Роджер, по его же словам, намного сексуальнее обычного.

В обществе потребления и новых привычек нет ничего необычного в смене бренда, но она отнюдь не простая. Роджер захотел больше денег и предал 24-летнее партнерство. Культовая фигура сбежала за большим кэшем, и это мерзко. По сообщению ESPN, Роджера возбудили возможность продавать места на футболках для сторонних брендов-партнеров (контракт с Nike это запрещал) и 30 млн долларов в год. Позднее близкие к Федереру источники через журналиста Sports Business Journal Дэниэла Каплана сообщили, что сумма сделки минимум в три раза меньше, но подразумевает выплаты в течение десяти лет, даже если Роджер закончит выступления. Участие в следующих после Уимблдона турнирах тоже не обязательно.

Формально Роджер погнался за технологиями и желанием помочь всем людям на планете. Об этом в интервью заявил основатель Uniqlo Тадаши Янаи: «Федерер – один из величайших чемпионов в истории. Наше партнерство будет связано с инновациями на площадке и вне ее. Мы разделяем с Роджером стремления нести миру позитивные изменения и надеемся, что сможем улучшить качество жизни у большего числа людей». Фразы председателя компании отдают словоблудием. Ну какие инновации в одежде, очнитесь.

ESPN связывает уход Роджера с алчностью его агента Тони Годсика. Для исправления ситуации Nike даже предложил существенно расширить ассортимент марки Федерера RF, которая появилась в линейке компании в 2010 году.

Из-за нее же потекут основные проблемы перехода к Uniqlo. Товарный знак принадлежит американцам и в ближайшее время у них и останется. Роджер отшучивается, что Nike украл его инициалы, но американцы пока не планируют передачу RF. Юридически американский бренд владеет авторским правом на символику и легально может запретить Роджеру и любым третьим лицам использовать логотип или его производные на одежде и смежных с ней товарах. У швейцарца остается вариант с созданием новой марки с полным наименованием (Roger Federer), в противном случае – надеяться, что Nike отдаст RF.

«Нам с Uniqlo нужно выяснить, когда мы сможем запустить продажу одежды. Все это только началось. Мы надеемся, что в начале следующего года вещи уже поступят на прилавки», – явно с горечью заявил Роджер.

Пока не понятно сможет ли Uniqlo нажиться на супертрансфере. Японцы уже фрахтовали топ-теннисиста, но Новак Джокович не стал трамплином к росту прибыли и контракт разорвали в 2017 году. Мало того, Роджер продолжит играть в кроссовках Nike – его новый экипировщик не производит спортивную обувь. Тот же Новак во время контракта с японцами играл в кроссах Asics, а потом adidas.

Мотивы Uniqlo в сделке с Федерером легко объяснимы. Акции компании уже скакнули вверх после официального объявления о подписании (рост на 1,9 процентных пункта), а медиа рассказали о сделке примерно все, тем самым пропиарив бренд. Федерер – главный теннисист мира, который точно добавит бренду статусности и увеличит продажи за пределами Японии. Особенно привлекает японцев соседний Китай, а там как в футболе – знают только двух человек.

Nike в такой ситуации остается ловить падение курса акций и активизировать поиск новой долгосрочной иконы бренда. Ресерч вряд ли завершится быстро хотя бы потому, что сопоставимых с Роджером по качеству игры и популярности теннисистов нет.

В последнем рейтинге Forbes среди спортсменов Федерер занял седьмое место. Швейцарец суммарно заработал 77,2 млн долларов, а в следующем году благодаря сделке с Uniqlo точно поднимется выше. Только совсем непонятно, стоит ли рывок в списке богачей предательства партнерства, длившегося более четверти века.

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