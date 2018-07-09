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Алена Остапенко включила турбо-режим и вынесла Александру Саснович в четвертом круге Уимблдона
Латвийка – в четвертьфинале.
12-я ракетка Уимблдона Алена Остапенко вышла в четвертьфинал, обыграв белорусскую теннисистку Александру Саснович – 7:6 (7:4), 6:0.
Матч продолжался 1 час 20 минут. Остапенко в 2 раза превзошла соперницу по количеству активно выигранных мячей (28:14) и выиграла 78% мячей на своей первой подаче (Саснович – 54%).
- Остапенко отыгралась со счета 2:5 в первом сете.
- В четвертьфинале она сыграет с Доминикой Цибулковой из Словакии.
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